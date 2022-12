Nach dem Seitenwechsel kam der TBV besser ins Spiel und verkürzte mehrmals auf zwei Tore Rückstand. Ab der 40. Minute spielte aber auch der SCM wieder mit und stellte den alten Fünf-Tore-Vorsprung wieder her (43.). Den verwaltete das Team von Bennet Wiegert bis in die Schlussphase, in der sich Lemgo-Lippe noch einmal auf drei Tore herankämpfte (55.), aufgrund kostbarer Fehler im Angriff aber am Ende doch klar und verdient gegen den SCM verlor.