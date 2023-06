Die Gastgeber starteten furios in die Partie und erarbeiteten sich bereits in der Anfangsphase einen deutlichen 9:3-Vorsprung (12.). Nach einer Auszeit lief es kurzzeitig besser für die Stuttgarter, die auf 11:7 (17.) verkürzten. Davon ließen sich die Magdeburger aber nicht beeindrucken: Angeführt von einem starken Torhüter Mike Jensen, der in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel für den SCM zahlreiche Paraden zeigte, baute der Favorit seinen Vorsprung bis zur 37. Minute auf zehn Tore (25:15) aus.

Und noch eine emotionale Szene gab es am Donnerstagabend: Spielmacher Gisli Kristjansson feierte nur 29 Tage nach seiner Knöchelverletzung aus dem Champions-League-Viertelfinale sein Comeback. Er kam auf drei Tore und steuerte noch zwei Assists bei. Nun hat der SC Magdeburg noch acht Tage Zeit, sich mit Kristjansson auf das Final Four der Champions League in Köln vorzubereiten. Dort trifft der SCM im Halbfinale auf den FC Barcelona, den die Magdeburger in den vergangenen zwei Jahren zweimal geschlagen haben.