In der Schlussphase schien das Spiel mal in die eine, mal in die andere Richtung zu kippen. Bis zur letzten Minute war alles offen, dann kassierte Eisenachs Ivan Snajder mit seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte - doch Melsungen konnte die Überzahl nicht nutzen. Sieben Sekunden waren noch auf der Uhr - und tatsächlich gelang Vistorop durch eine beherzte Einzelaktion der Siegtreffer.