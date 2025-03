Das Spiel in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle begann absolut ausgeglichen, mehrere Eisenacher Führungen wurden von den Gästen umgehend gekontert. In Minute 13 konnte sich das Team von Trainer Misha Kaufmann dann erstmals mit zwei Treffern absetzen – doch die "Löwen" stellten umgehend wieder auf Ausgleich (8:8/15.). Kein Faktor im Spiel der Wartburgstädter war in der ersten Viertelstunde Marko Grgic, der einige Fehler verursachte. Mit zunehmender Dauer taute das ThSV-Juwel dann allerdings auf, warf drei Treffer in Folge und sein Team somit wieder zwei Punkte in Front (14:12/22.). Die Gäste aus Baden-Württemberg wollten jedoch auch weiterhin keinen Zentimeter nachgeben, sodass es mit einem knappen 18:17 für Eisenach in die Kabinen ging.