Die große Frage vor der Partie war: Kann der ThSV Eisenach dem Deutschen Meister Paroli bieten? Die Vorzeichen waren eigentlich nicht so schlecht, die Magdeburger hatten das schwere Champions-League-Spiel gegen Pick Szeged in den Beinen. Doch davon merkte man in der pickepacke vollen Assmann-Halle nichts. Schnell merkten die 2.800 Fans, dass der SCM hier von Beginn an hochkonzentriert bei der Sache war. Claar erzielte die ersten vier Tore und Eisenach leistete sich auf der anderen Seite in der Offensive zu viele technische Fehler. So stand es nach 22 Minuten bereits 9:14. Die Wurfquote der Gastgeber lag zwischenzeitlich unter 30 Prozent. Anschließend arbeiteten sich die Gastgeber in die Partie, dennoch führte Magdeburg nach einer Tempoverschärfung zur Pause klar mit 18:12.

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner