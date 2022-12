Der Thüringer HC hat im neunten Saisonspiel den achten Sieg eingefahren. Bei der Neckarsulmer Sportunion reichte dem Team von Trainer Herbert Müller am zweiten Weihnachtsfeiertag eine ordentliche, aber nicht perfekte Leistung zu einem am Ende souveränen 32:25 (15:11). Durch den deutlichen 35:22-Erfolg von Tabellenführer Bietigheim im Spitzenspiel gegen Verfolger BVB Dortmund verpassten die Thüringerinnen den Sprung an die Spitze, festigten aber den zweiten Platz.

Die Gäste bauten sich vor 712 Zuschauern früh einen Vorsprung auf (1:5, 7.). Besonders Linksaußen Johanna Stockschläder zeigte sich in der Anfangsphase bei der Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte treffsicher, nutzte jede ihrer Chancen. Ansonsten vergaben die Thüringerinnen aber auch mehrere Möglichkeiten, was Neckarsulm zunächst nicht nutzen konnte, weil die THC-Abwehr sicher stand. Beim Stand von 3:6 (15.) gerieten die Müller-Schützlinge jedoch in eine doppelte Unterzahl, was sie vorübergehend ein wenig aus dem Konzept brachte. Durch einen schnellen Doppelschlag kam die Sportunion auf 7:8 (19.) heran. Bis zur Pause baute der THC den Vorsprung aber wieder aus (11:15).