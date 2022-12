In der Leverkusener Ostermann-Arena legten beide Teams gleich ein sehr hohes Tempo auf das Parkett. Der Thüringer HC glänzte mit einer tollen Chancenverwertung, gestand den Gastgeberinnen aber auch einige Lücken im Abwehrverbund zu. Und so ging es im ersten Abschnitt ständig hin und her. Trotz starker fünf Treffer von Sonja Frey ging es mit Torgleichheit in die Pause.

Gute Laune beim THC - die Thüringerinnen bleiben dank eier starken zweiten Halbzeit an der Tabellenspitze dran. Bildrechte: IMAGO/Eibner