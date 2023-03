Eine Woche nach dem Derby-Erfolg gegen den SC Magdeburg hat der SC DHfK Leipzig für die nächste Überraschung in der Handball-Bundesliga gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson gewann am Sonntag beim THW Kiel mit 34:31 (16:11) und feierte den dritten Sieg in Serie. Damit kletterten die Leipziger in der Tabelle auf den siebten Platz, während Kiel den Anschluss an Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen verpasste.