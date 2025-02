Ab der zehnten Minute brachten beide Teams mehr Tempo in ihre Aktionen. Der THC profitierte immer wieder von brillanten Zuspielen seiner Regisseurin Natsuki Aizawa und zog bis zur 20. Minute auf 11:8 davon. Derweil verbuchte Oldenburg mehrere Fehlwürfe, generell lief im Angriffsspiel der Gastgeberinnen in dieser Phase nicht viel zusammen. Weil aber VfL-Torhüterin Madita Kohorst mehrere starke Paraden zeigte, ließ sich Oldenburg nicht komplett abschütteln.

Auch im zweiten Durchgang verteidigte der THC seinen knappen Vorsprung, aber Oldenburg blieb dran (16:18). In der 50. Minute kam der VfL sogar bis auf ein Tor heran (21:22). Letztlich behielten die Gäste in einem spannenden Spiel die Oberhand: Die bis dahin glücklose Liga-Toptorjägerin Johanna Reichert übernahm in der Schlussphase vermehrt die Verantwortung und brachte den THC in der 58. Minute vorentscheidend mit 27:24 in Führung.