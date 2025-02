Dabei war das Spiel langezeit völlig offen. In der ersten Hälfte konnte sich keine Mannschaft mehr als einen Ein-Tor-Vorsprung herausspielen. Der SCM profitierte viel von der guten Leistung von Keeper Herndanez, der bereits früh in der Partie für Portner eingewechselt wurde. Bennet Wiegert sagte Mitte der ersten Halbzeit einen bezeichnenden Satz in der Auszeit: "Das Ergebnis ist noch viel zu gut für das, was wir gerade machen."