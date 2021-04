Es war über weite Strecken eine äußerst temporeiche und ausgeglichene Partie in der Anhalt-Arena. Keines der beiden Team konnte sich wirklich absetzen und so ging es mit einer knappen Führung für das Team von Uwe Jungandreas in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielverlauf - viele Tore und hohes Tempo bestimmten weiterhin das Geschehen. Es war früh abzusehen, dass es auf eine Entscheidung in der Crunch-Time hinauslaufen würde. Hier drehte Keeper Julian Malek noch einmal so richtig auf und konnte einige freie Bälle entschärfen. Letztlich war es Aufbauspieler Vincent Sohmann, der wenige Sekunden vor Schluss den Deckel drauf machte und zum 36:34 einnetzen konnte.