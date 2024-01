Der Thüringer HC hat auch das zweite Spiel der EHF European League für sich entschieden. Nach dem 28:21-Erfolg zum Auftakt der Gruppenphase bei Lokomotiva Zagreb besiegte das Team von Trainer Herbert Müller am Sonnabend (13.01.2024) auch den rumänischen Vertreter Dunărea Brăila, der eigentlich als Gruppenfavorit gilt. Nach dem 32:28 (16:11) vor heimischem Publikum in der Salza-Halle führt der THC die Tabelle der Gruppe B mit nun vier Punkten weiter an.