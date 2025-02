Die Thüringerinnen kamen überhaupt nicht in die Partie. Es fehlte an Präzision im Angriff und Zugriff in der Abwehr. Larvik erarbeitete sich schnell einen ordentlichen Vorsprung (5:1, 9:3, 12:4). THC-Coach Müller war unzufrieden und nahm früh zwei Auszeiten. Danach lief es zumindest offensiv etwas besser für den THC, allerdings kam Larvik immer wieder zu einfachen Gegenstößen und hielt den Vorsprung bis zur Pause.