Die Druck das Viertelfinale zu erreichen, war bei Thüringerinnen von Beginn an spürbar. Ein 3:0-Lauf der Spanierinnen, die keine Chance auf ein Weiterkommen hatten, schwächte den THC bereits in den ersten zehn Minuten. Auch im Offensivspiel lief in dieser Phase wenig zusammen. Mit Fehlpässen im Spielaufbau stellte sich der Tabellendritte der Gruppe A selbst ein Bein. Zudem erwischte die Keeperin des CB Elche Marisol Carraturo Santoro (11 Paraden) einen Sahnetag und parierte einen Siebenmeter nach dem nächsten.