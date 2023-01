Der Thüringer HC hat auch das dritte Gruppenspiel in der European League für sich entschieden. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann am Sonntagabend mit 38:31 (19:16) gegen SCM Ramnicu Valcea aus Rumänien und machte einen großen Schritt in Richtung Viertelfinal-Einzug. Die Thüringerinnen führen die Gruppe D weiter souverän an.