Eisenachs Coach Misha Kaufmann wusste im Vorfeld, was auf seine Mannschaft zukommen würde. Alle müssten weit über ihre Leistungsgrenze gehen, damit die Thüringer bei den Füchsen eine Chance haben. Und zumindest in den ersten zehn Minuten hielt der ThSV die Partie noch offen, als die Berliner nur mit 7:6 in Front lagen. Doch in der Folge spielten die Gäste zu oft in Unterzahl und leisteten sich zudem viele Fehler im Angriff. Auch Marko Grgic erwischte nicht seinen besten Tag, ließ ungewöhnlich viele Chancen aus. So zogen die Gastgeber langsam aber sicher davon, führten mit 12:7 und nach 25 Minuten gar mit 16:9. Dass es nicht noch deutlicher wurde, lag an Eisenachs Keeper Silvio Heinevetter, der einige starke Paraden zeigte. Doch es wurde insgesamt nicht besser, Grgic flog noch vor der Pause nach einem harten Einsatz mit der Roten Karte vom Parkett. So war die Partie bei Halbzeit und einem 18:11 für die Füchse bereits vorentschieden.