Und so sollte es auch kommen. Mit 26:26 ging es in die letzte Spielminute. Halle bekam mit 40 Sekunden auf der Uhr den Ball und hatte alle Trümpfe in der Hand. Doch es lief schief, was nur schief laufen konnte. Die Wildcats verloren den Ball und gaben die Entscheidung damit den Gästen in die Hand. Die machten es besser und trafen mit wenigen Sekunden auf der Uhr zum 27:26. Auch die letzten verzweifelt Wurfversuche aus der Distanz brachten nichts mehr ein und so mussten sich die Wildcats am Ende mit einem Tor geschlagen geben.