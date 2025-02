Der HC Elbflorenz war von Beginn an am Drücker. Gute Defense und hohes Tempo im Angriff begünstigten einen schnellen 3:0-Start der Sachsen. Hamm-Westfalen tat sich sehr schwer. Viele technische Fehler und Ballverluste luden die Gäste aus Dresden immer wieder zu einfachen Toren ein. Der Vorsprung wuchs über die gesamte erste Hälfte stetig an, auch weil Hamm häufig in Unterzahl spielte.

Auch nach dem Seitenwechsel machte das Team von Andre Haber einen stabilen Eindruck und ließ sich kaum aus der Ruhe bringen. Bei Hamm funkionierte noch weniger als in den ersten 30 Minuten und so wurde der Rückstand größer und größer. Die Partie war bei acht Toren plus für die Sachsen in Minute 41 (23:15) bereits so gut wie entschieden.