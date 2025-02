Die zuletzt starke Heimbilanz von sieben Siegen in Folge schlägt sich in Dresden auch in der Zuschauerzahl nieder. Die zum dritten Mal hintereinander ausverkaufte Arena machte in einer souveränen Anfangsphase der Hausherren von Beginn an Stimmung. Mit einem 4:0-Lauf erarbeitete sich der HCE zu Beginn des Spiels eine 7:5-Führung. Kurz darauf musste nach einem Foul eine Bodenplatte in der Halle ausgetauscht werden, sodass die Partie für eine Viertelstunde unterbrochen werden musste.