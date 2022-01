Die Wildcats erwischten einen guten Start in die Partie und waren von Beginn an mit viel Tempo und einer aggressiven Deckung im Spiel. Vor allem Linksaußen Marija Gudelj war in der Anfangsphase "on fire" und netzte nach 15 Minuten bereits zum fünften Mal und zur 9:4-Führung ein.