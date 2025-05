Von Beginn an entwickelte sich eine muntere Partie, in der die Gastgeberinnen zunächst den besseren Start erwischten. Nach neun Minuten führte Bayer mit 4:2 – vor allem dank Torhüterin Lieke van der Linden, die mit starken Paraden früh Akzente setzte. Doch der BSV fing sich anschließend und kam besser ins Spiel. Auch auf Seiten der Gäste überzeugte die Torfrau: Sieben Paraden zeigte Barbara Gyori allein in der ersten Hälfte und hatte damit maßgeblichen Anteil, dass ihr Team das Spiel drehen konnte und selbst mit zwei Toren in Führung ging (10:8 / 24.). Anschließend kamen beide Offensivreihen nochmal zu ihren Erfolgserlebnissen, sodass Zwickau einen knappen 13:12-Vorsprung mit in die Kabine nehmen konnte.