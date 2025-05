Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Norman Rentsch setzte sich am Samstag im Abstiegs-Endspiel gegen Bayer Leverkusen mit 24:20 (12:11) durch. Nachdem das Werksteam im Playdown-Duell zuvor ausgeglichen hatte, machte der BSV im entscheidenden dritten Aufeinandertreffen alles klar. Kaho Nakayama (acht Tore) und Blanka Kajdon (sechs Tore, davon zwei Siebenmeter) hatten den größten Anteil am Sieg und steuerten mehr als die Hälfte der Zwickauer Tore bei. Leverkusen muss hingegen absteigen.