Magdeburg kam nicht gut in die Partie, kassierte unglückliche Gegentreffer und agierte im Angriff teils fahrig. Dennoch setzten sich die Gäste nicht ab, der SCM blieb stets in Schlagdistanz, kam aber weiter nicht in die Partie (7:7/14.). Die Gäste zogen sich stets schnell zurück, zwangen Magdeburg ins Positionsspiel - und das war zu fehlerhaft (acht technische Fehler bis zur Pause) und deshalb kamen die Hausherren zur Halbzeit über ein Unentschieden nicht hinaus.