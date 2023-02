SCM sofort in der Spur

Magdeburg spielte in der ausverkauften Halle in Lemgo ohne den mit Magendarm abgereisten Mike Jensen, dafür aber mit Neuzugang Oscar Bergendahl von Beginn an überlegen. Der schwedische Weltmeister, der erst diese Woche als Ersatz für den verletzten Magnus Saugstrup verpflichtet wurde, hatte nicht den Hauch von Eingewöhnungsschwierigkeiten und sowohl hinten als auch vorne (4 Treffer) einen großen Anteil am Klassenunterschied zum TBV.



Die beiden Lemgoer Torhüter Urh Kastelic und Finn Zecher fanden lange nicht in die Partie. Nach zwanzig Minuten hatte noch keiner der beiden eine einzige Parade verbucht. Auch Magdeburgs Keeper Nikola Portner tat sich als Ersatz von Mike Jensen schwer. Das fiel aufgrund des gut koordinierten Magdeburger Defensivverbunds und des uninspirierten Lemgoer Angriffsspiel aber nicht schwer ins Gewicht.

Kai Smits (7 Tore) und Philipp Weber (6 Tore), die bei der unglücklichen Niederlage in Plock am Donnerstag noch viele freie Würfe liegen ließen, glänzten durch ihre sonst gewohnte Effizienz im Abschluss. So erspielte sich der SCM schon nach 26 Minuten den ersten Acht-Toren-Abstand (19:11) und ging schließlich mit einer 21:15-Führung in die Pause. Spieler des Spiels Gisli Kristjansson hatte mit der teilweise unkoordinierten lemgoer Verteidigung leichtes Spiel. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Lemgo holt auf

In den ersten Minuten nach der Pause war von der Magdeburger Kaltschnäuzigkeit aus der 1. Hälfte nicht mehr viel zu spüren. Viel mehr waren es die Ostwestfalen, die jeden Fehler des müden Gegners eiskalt bestraften und so für kurze Zeit nochmal auf zwei Tore herankamen (45. Minute, 23:25).

Bennett Wiegert witterte die Gefahr und nahm augenblicklich eine Auszeit, um das Momentum der Lemgoer zu unterbrechen. Das gelang: Magdeburg schaltete zwei Gänge hoch und baute die Führung Dank eines bärenstarken Gisli Kristjansson (8 Tore) schnell wieder auf den alten Sechs-Tore-Vorspung aus.

Ausblick

Lemgo empfängt am Donnerstag (26.02.) mit Holstein Kiel schon den nächsten Bundesliga-Kracher in der eigenen Halle. Der SC Magdeburg ist dagegen in der Champions League beim wichtigen Duell gegen den ungarischen Rekordmeister Veszprém KC gefragt. Dort könnte die Vorentscheidung fallen, ob sich die Magdeburger direkt fürs Viertelfinale qualifizieren oder den Umweg über die Play-Offs gehen müssen. Mit dem Spielwitz aus ersten und der mentalen Stärke aus der zweiten Halbzeit gegen Lemgo könnte es auch am Donnerstag klappen.