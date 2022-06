Handball | Bundesliga SC Magdeburg siegt zum Saisonabschluss - Wiegert ist "Trainer des Jahres"

Der bereits als Meister feststehende SC Magdeburg hat das letzte Saisonspiel gewonnen und somit die emotionale Grundlage für die Titelfeierlichkeiten gelegt. Die Mannschaft von Bennet Wiegert, der von der HBL zugleich als "Trainer des Jahres" geehrt wurde, gewann am Sonntag beim Bundesliga-Saisonfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 37:34 (20:19), ehe Kapitän Christian O'Sullivan 17.15 Uhr vor 6449 Fans in der GETEC-Arena die Meisterschale in die Höhe reckte.