Zerfahrener Start

Nach der unglücklichen Niederlage bei Wisla Plock war für die Magdeburger ein Sieg Pflicht, um am Tabellennachbarn Veszprem HC vorbei auf den zweiten Platz der Champions-League-Gruppe zu rücken und so die Play-Offs auf dem Weg zum Viertelfinale zu umgehen. Der Druck, der auf dem deutschen Meister lastete war in dieser Saison also nur selten höher gewesen. Anspannung oder Hemmung waren in der Anfangsphase aber vor allem auf der anderen Seite der Halle zu spüren.

Der ungarische Rekordmeister Veszprem kam nur schleppend in die für beide Mannschaften so wichtige Partie hinein und traf erst in der 7. Minute zum ersten Mal das Magdeburger Tor (2:1). Magdeburg war griffiger in der Defensiver, verpasste es aber trotz zielstrebigeren Angriffsspiels, auf mehr als vier Tore davonzurücken (19. Minute, 10:6). Gisli Thorgeir Kristjansson kam in der ersten Halbzeit in gute Wurfpositionen, nutzte sie aber zu selten. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Im Laufe der ersten Halbzeit lief Veszprem immer heißer und so kam in den letzten fünf Minuten vor der Pause nochmal richtig Pfeffer in die Partie. Viel Tempo, viele Gegenstöße und extrem hohe Intesität sorgten für viele Tore in der Schlussphase und eine knappe Magdeburger Pausenführung (16:15).

Spannende Anfangsphase in der 2. Halbzeit

In den ersten Minuten nach der Pause gelang es Veszprem, den Schwung aus der Schlussphase der ersten Halbzeit mitzunehmen und so ging es bis zur 38. hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft von der anderen absetzen konnte. Rasmus Lauge, der vor ein paar Wochen noch im WM-Finale mit zehn Toren für Dänemark brillierte, machte der Magdeburger Defensive in dieser Phase das Leben sehr schwer.

SCM ab der 38. Minute nicht mehr aufzuhalten

Aber der SCM hielt dagegen und spielte sich ab der 38. Minute in einen Rausch, von dem sich Veszprem nicht mehr erholte. Neuzugang Oscar Bergendahl der nach seinem Bundesliga-Debüt beim deutlichen Sieg in Lemgo am Sonntag nun auch zum ersten mal in der Champions League für den SC Magdeburg auf der Platte stand, zeigte einmal mehr seine Klasse. Oscar Bergendahl (m.) ist schon nach zwei Spielen nicht mehr aus dem magdeburger Spiel wegzudenken Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Die Rückraumspieler Philipp Weber (9 Tore) und Kay Smits (9 Tore) profitierten sichtlich von den vom schwedischen Kreisläufer aufgerissenen Löchern in der ungarischen Abwehr. Das Zusammenspiel und die defensive Koordination untereinander wirkte so, als sei es über Jahre einstudiert. Das würdigten auch die Fans: Im ersten Spiel vor heimischer Kulisse schallten schon "Oskar Bergendahl!"-Sprechchöre durch die Halle.

Innerhalb von zehn Minuten erspielte sich der SCM aus einer komplett ausgeglichen Partie eine Sechs-Tore-Führung (49. Minute, 27:21). Tor des Spiels war ein unwirklicher Abschluss des stark bedrängten Kay Smits, der den Ball aus unmöglich erscheinenden Winkel irgendwie zwischen Pfosten und Keeper ins Tor warf. Ein Tor, dass die Magdeburger Fans trotz der komfortablen Führung aus den Sitzen springen ließ. Mit hoher Konzentration ließen es die Magdeburger dann im Stile einer Spitzenmannschaft nicht mehr spannend werden und brachten die Führung trocken über die Zeit.

Ausblick

Für den SCM geht es schon in drei Tagen in der Bundesliga weiter: Am Sonntag (19.02., 16.05 Uhr) epmfängt man den HSV Hamburg. In der Champions League trifft die Mannschaft von Bennett Wiegert am Mittwoch (22.02., 20.45 Uhr) auf HC PPD Zagreb. Veszprem empfängt einen Tag später Schlusslich FC Porto.