Zerfahrener Start

Der SCM schaffte es nicht, den Schwung aus dem dramatischen Pokal-Sieg gegen THW Kiel mit in die Anfangsphase zu bringen und spielte von Beginn an fahrig und kopflos. Ohne ihren besten Werfer Omar Ingi Magnusson und den seit Sonntag schwer verletzten dänischen Kreisläufer Magnus Saugstrup fehlte es an der nötigen Kreativität und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Der vor dem Spiel siebtplatzierte ZKS Wisła Płock schaffte es mit einer geschlossenen und disziplinierten Mannschaftsleistung, eine knappe aber stete Führung aufrecht zu erhalten. Gegen Ende der ersten Halbzeit traf Plock vier mal in Folge und ging so mit der ersten Vier-Tore-Führung des Spiels überraschend komfortabel in die Pause.

Frischer Wind in Halbzeit Zwei

In der zweiten Hälfte kam Magdeburg durch starke individuelle Aktionen zurück ins Spiel. Die anfängliche Erfolgswelle ebbte aber mit der Zeit ab, als die Unglücksraben Tim Hornke und Kai Smits in kurzer Zeit viele freie Würfe und Siebenmeter liegen ließen. Das polnische Tor schien wie zugemauert und die Magdeburger Zeit schmolz dahin.

Dass Magdeburg in der Schlussphase überhaupt noch berechtigte Hoffnungen auf eine Aufholjagd haben konnten, hatte man einzig und alleine dem zur Pause eingewechselten Mike Jensen zu verdanken, der in kurzer Zeit mehrmals überragend parierte.

Wilde Schlussphase

Trotz des vergleichsweise geringen Vorsprungs fehlte der Magdeburger Offensivabteilung in der dramatischen Schlussphase, in der es kurzzeitig sogar unentschieden stand (24:24), die nötige Ruhe, um das Ruder endgültig rumzureißen. Großen Anteil daran hatte auch der überragende 19-jährige polnische Keeper Marcel Jastrzebski, der mit 19 Paraden und drei gehaltenen Siebenmetern das Spiel seines Lebens machte und die Magdeburger im Laufe der Partie immer tiefer in die Verzweiflung trieb.

Am Ende dieser vogelwilden Partie, in der SCM-Fans um mindestens zwei Jahre gealtert sind, stand Wisla Plock verdient als Sieger da. Kai Smits, Tim Hornke und Co. wird heute Nacht noch sicherlich der ein oder andere quälende Gedanken an die zahllosen verpassten Chance durch den Kopf gehen.

Ausblick

Der SC Magdbeburg hat es also verpasst, den zweitplatzierten ungarischen Rekordmeister Veszprém KC einzuholen. Die nächste Gelegenheit bietet sich allerdings schon am Mittwoch (15.02.), wo das direkte Duell der beiden Mannschaften ansteht. Die ersten beiden Plätze beider Champions-League-Gruppen sind direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Die Ränge drei bis sechs müssen in die Play-Offs - ein Umweg, den sowohl der SCM als auch der Veszprém KC tunlichst vermeiden wollen.