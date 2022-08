Die erste Runde geht an den Pokalsieger: Der THW Kiel hat zum zwölften Mal den Handball-Supercup gewonnen und ein erstes Signal in Richtung des Deutschen Meisters SC Magdeburg geschickt. Im Prestigeduell mit dem SCM gewann die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am Mittwochabend mit 36:33 ( 16:16 ) und feierte damit zum dritten Mal in Serie einen Erfolg beim ersten Härtetest der Saison. Magdeburg verpasste den dritten Supercup-Titel.