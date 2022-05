Die Teams begegneten sich in der Anfangsviertelstunde auf Augenhöhe (6:6/17. Minute), wobei es einige Holztreffer auf beiden Seiten gab. Im Anschluss konnte sich der ThSV erstmals auf zwei Tore absetzen (8:6/19.). Da Dessau in der Offensive zu zögerlich war, setzte sich Eisenach trotz phasenweiser doppelter Unterzahl weiter ab. Mit einer 15:11-Führung für die Gastgeber ging es in die Pause.