Aue erwischte den besseren Start (2:0/3.), musste allerdings in der 5. Minute die Rote Karte von Kevin Roch verkraften, der Jannis Schneibel in den Arm gefasst hatte. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Aue vorlegte und Eisenach nachzog (7:7). Mit zunehmender Spieldauer wurde der ThSV stärker und ging erstmals in der 22. Minute in Führung (12:11), die bis zur Pause auf vier Tore ausgebaut wurde (17:13).