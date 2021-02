Handball | Bundesliga Dramatisches Remis für den SC Magdeburg beim THW Kiel

19. Spieltag

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen Auswärtspunkt eingefahren. Bei Rekordmeister THW Kiel holte das Team von Trainer Bennet Wiegert am Sonntagnachmittag ein 24:24. Allerdings wäre für die Grün-Roten, die über drei Viertel der Spielzeit in Führung lagen, auch ein Sieg durchaus verdient gewesen.