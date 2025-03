Also noch alles drin im zweiten Spielabschnitt. Doch nach dem 12:12 (33.) häuften sich bei den Dresdnern die Fehler im Abschluss, sodass Ferndorf mit einem Drei-Tore-Lauf auf 15:12 (37.) davonzog. In der 45. Minute rannten die Haber-Schützlinge gar einem Vier-Tore-Rückstand hinterher (15:19). Zudem waren sie personell geschwächt, da der Litauer Mindaugas Dumcius die Rote Karte sah. Spätestens jetzt musste der HC Elbflorenz reagieren, um noch ein Wörtchen mitzureden. Bis auf zwei Tore kamen die Gäste aber bis zum Schluss nicht mehr heran und verloren schließlich mit 21:24. Beste Dresdner Werfer waren Lukas Wucherpfennig und Timo Löser mit jeweils 5 Toren. Bei Ferndorf traf Marvin Mundus am meisten (7).