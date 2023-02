Der ThSV Eisenach hat in der 2. Handball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Die Thüringer gewannen am Samstagabend gegen den TV Großwallstadt mit 31:19 (16:12). Damit festigte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann den zweiten Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die erste Spielklasse berechtigt. Es war der vierte Sieg der Eisenacher in Folge.