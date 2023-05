Vor 1.851 Zuschauern in der Anhalt-Arena entwickelte sich ein Spiel, das bis weit in die zweite Halbzeit spannend blieb und erst in der letzten Viertelstunde entschieden wurde. Nach anfänglichem Rückstand (1:3, 4.) erarbeiteten sich die Gastgeber durch eine Siebenmeter-Serie - Vincent Sohmann verwandelte vier Strafwürfe in Folge - eine 7:4-Führung (12.) und profitierten dabei auch von zwei Zeitstrafen gegen den VfL. Gäste-Trainer Bob Hanning nahm eine Auszeit, danach schlugen die Potsdamer durch eine 5:0-Serie zurück (7:9, 16.). Bis zur Halbzeitpause (18:19) lief der DRHV hinterher.