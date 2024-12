Der HC Elbflorenz hat den dritten Heimsieg in Folge in der 2. Handball-Bundesliga eingefahren. Die Mannschaft von Trainer André Haber besiegte am Freitagabend den TV Großwallstadt mit 34:22 (14:11). Eine Woche nach der ärgerlichen Niederlage beim HSC 2000 Coburg stellten die Dresdner zumindest vorübergehend wieder Kontakt zur Spitzengruppe her.