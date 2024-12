In der zweiten Hälfte gehörten die Anfangsminuten erneut den Dresdnern (23:14/33.). Ein Drei-Tore-Lauf der HSG brachte den Gastgebern im Anschluss mehr Selbstvertrauen, während der HCE nicht mehr so zwingend agierte. So schmolz der Vorsprung allmählich zusammen (30:27/50.). Mehr als drei Tore ließen die Dresdner jedoch nicht zu, da die Sachsen in den entscheidenden Phasen immer eine Antwort parat hatten. Bester HCE-Werfer war Sebastian Greß (9).