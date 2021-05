Der ThSV Eisenach hat im Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Thüringer kassierten am Samstagabend beim Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, Tus Ferndorf, eine 23:28 (11:14)-Niederlage.



Von Beginn an entwickelte sich ein nervöses Spiel, die Eisenacher hatten vor allem in der Offensive Probleme und verloren viele Bälle leichtfertig. Ferndorf ging mit einer Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel war der Kampfeswille bei den Gästen erkennbar, dennoch kamen sie nicht so richtig ran. Ferndorf verteidigte den Vorsprung und zog Eisenach am Ende den letzten Zahn.