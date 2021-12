Handball | 2. Bundesliga ThSV Eisenach setzt Erfolgskurs gegen ASV Hamm-Westfalen fort

16. Spieltag

Am 16. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga hat der ThSV Eisenach erneut eine Top-Leistung abgeliefert und am Samstagabend (11.12.2021) mit 27:25 (16:10) gegen den Tabellenfünften ASV Hamm-Westfalen gewonnen. Dabei überzeugten die Hausherren mit einer erwachsenen Vorstellung. Machten die Räume eng und zwangen Hamm zu vielen Fehlern. In der Offensive glänzte vor allem Jannis Schneibel.