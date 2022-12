Das Team von Misha Kaufmann startete releativ nervös in die Partie und hatte besonders im Angriff noch keinen Durchblick. Dazu kam noch eine löchrige Abwehr. Erst nach einer Auszeit von Kaufmann kam der ThSV so richtig ins Rollen und glich erstmals in der 20 Spielminute wieder aus (9:9). Danach hatte der ThSV das Spielmoment auf seiner Seite und ging bis zur Halbzeit mit vier Toren in Führung (15:11).