Der deutete sich in der "Hölle Süd" be- zeichneten Halle schon früh an. Dresden lag schnell 4:0 und 8:2 vorne. Erst nach einem 13:8 kam der Favorit bis zur Pause auf 13:14 heran. Wer gedacht hat- te, die Aufholjagd würde nun weiterge- hen, der sah sich getäuscht. Der HCE legte mit eine 3:0-Serie gleich wieder gut los. Über ein 24:16 und ein 28:22 gelang ein ungefährdeter Erfolg.

Der ThSV Eisenach ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Tabellenzweite schlug den HSC 2000 Coburg am Sonnabend nach einer Steigerung mit 32:26. Vor der Pause taten sich die Thüringer im Derby gegen die Franken lange schwer und mussten mit einem 10:13 in die Kabine. Erst danach lief es besser. Bis zur 39. Minute kamen die Gastgeber auf 16:16 heran. In der letzten Viertelstunde machte der THSV den am Ende noch deutlichen Erfolg klar. Eisenach bleibt auf Aufstiegsplatz zwei und verkürzte den Rückstand auf Balingen.