Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlau muss sich auch bei Empor Rostock geschlagen geben

Nachholer 10. Spieltag

Der Abwärtstrend des Dessau-Roßlauer HV hält weiter an. Am Dienstagabend verlor das Team von Trainer Uwe Jungandreas knapp bei Empor Rostock. Es war die mittlerweile fünfte Niederlage in Serie. Der DRHV bleibt im Keller auf Tabellenrang 15.