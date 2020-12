Die Gastgeber verschliefen die ersten Minuten der ersten Hälfte, was der DRHV eiskalt mit Toren bestrafte. Nach 13 Minuten lag das Team von Trainer Uwe Jungandreas bereits mit fünf Toren vorn (10:5). Eine Umstellung der ThSV-Abwehr brachte die Thüringer besser in die Partie und der Vorsprung der Gäste schmolz auf zwei Tore zusammen (12:10/20.). Allerdings stellte sich der DRHV auf die neue Taktik ein und zog kurzzeitig auf sechs Tore davon (18:12/26.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erwischte Eisenach einen besseren Start. Nach 38 Minuten schafften die Gastgeber den Ausgleich (20:20). Der DRHV, verlor dagegen immer mehr seine spielerische Linie. In der 39. Minute gingen die Thüringer erstmals in Führung (21:20). Auch danach blieb die Partie umkämpft, wobei die Gastgeber ihren Vorsprung sukzessive ausbauten und bis zum Abpfiff behaupteten. Erfolgreichster Werfer bei den Gästen war Emanuel Max (9 Tore) - beim ThSV trafen Daniel Dicker und Alexander Saul am häufigsten (jeweils 6).