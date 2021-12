Knapp 48 Stunden nach dem Sieg gegen RK Nexe in der European League erarbeitete sich der SCM in einer recht ausgeglichenen Anfangsphase einen kleinen Vorsprung (5:2/8.), doch die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln. In einer hektischer werdenden Partie kam Hannover zunächst zum Ausgleich (7:7/14.) und ging sogar in Führung (9:8/17.). Der SCM drehte die Partie jedoch noch vor der Pause und führte schließlich mit vier Toren.