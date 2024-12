In der zehnten Partie in der Champions League war es bereits die sechste Niederlage für den SCM, dessen kleiner Aufwärtstrend nach zwei Pflichtspielsiegen in Folge jäh gestoppt wurde. Als Sechster der Gruppe B müssen die Magdeburger um die Play-off-Teilnahme zittern. Manuel Zehnder und Daniel Pettersson waren mit jeweils sechs Treffern beste Werfer des deutschen Meisters. Die Magdeburger erwischten einen guten Start und setzten sich mit einem Fünf-Tore-Lauf schnell auf 7:2 ab (9.).