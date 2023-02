Nach der Pause ging Buxtehude rasch mit 15:12 in Front (33.). Der THC ließ allerdings nicht abreißen und eroberte schließlich in der 48. Minute durch Yuki Tanabe die Führung zurück (21:20). In der hektischen Schlussphase schwanden bei den Gastgeberinnen zunehmend die Kräfte. Die Thüringerinnen agierten zwar nicht fehlerfrei, hatten in Lott aber eine Unterschiedsspielerin in ihren Reihen und setzten sich 100 Sekunden vor dem Ende vorentscheidend auf 27:24 ab.