Zu Beginn der Partie agierten die gastgebenden Zwickauerinnen zunächst auf Augenhöhe. Blanka Kajdon besorgte nach 33 Sekunden prompt die erste Führung des BSV, die bis in die dritte Minute hinein Bestand haben sollte. Dann ging auch der THC mit dem Treffer zum 3:2 erstmals in Führung und erhöhte in der Folge merklich das Tempo. Nach 18 Spielminuten stand bereits eine 9:4-Führung der Thüringerinnen zu Buche – auch weil Zwickau zwischenzeitlich über acht Minuten lang ohne eigenen Treffer geblieben war. Der THC hingegen sollte mit zunehmender Dauer des ersten Durchgangs immer spielfreudiger werden und lag angeführt von einer erneut starken Johanna Reichert zur Pause bereits klar 15:8 vorn.