Die Handballerinnen von Sachsen Zwickau haben ihre Erfolgsserie nicht fortsetzen können. Nach drei Bundesliga-Siegen in Folge kassierte das Team von Trainer Norman Rentsch am Mittwochabend beim Spitzenreiter eine deutliche Niederlage: Die Zwickauerinnen unterlagen der SG BBM Bietigheim mit 25:37 (11:21). In der Tabelle bleiben sie auf dem elften Platz mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang.

Die Gäste aus Sachsen starteten gut in die Partie und konnten dem Favoriten zu Beginn sogar Paroli bieten. Zwar gingen die Bietigheimerinnen mit 3:1 (5.) und 5:2 (8.) in Führung, aber spielten nicht fehlerfrei. Nach der ersten von Norman Rentsch genommenen Auszeit arbeitete sich dessen Team wieder heran und kam beim 7:7 (15.) sogar zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Dann aber schlichen sich Fehler bei den Zwickauerinnen ein - und Bietigheim zog durch eine 5:1-Serie auf 12:8 (19.) davon.

Union Halle-Neustadt in Spiel eins nach der vorzeitigen Entlassung von Trainerin Katrin Schneider eine klare 21:28 (8:15)-Heimniederlage gegen das Spitzenteam des BVB Dortmund kassiert. "Wir haben über weite Phasen eine gute Abwehr gespielt, waren flexibel und werden nun Stück für Stück die Problemfelder angehen", sagte Interimstrainer und Sportdirektor Jan-Henning Himborn nach der Schlusssirene. Gewinnt Neckarsulm am kommenden Samstag gegen Schlusslicht Waiblingen, rutschen die Sachsen-Anhalterinnen auf den Abstiegsrelegationsrang.

Knapp eine Viertelstunde lang agierte das nun wieder von Himborn angeleitete Team auf Augenhöhe mit dem Europapokal-Teilnehmer. Aus einer aggressiven und gut organisierten Defensive stach die ganz stark aufgelegte Keeperin Anica Gudelj hervor. Die Kroatin hatte am Ende der Partie 15 Paraden (38 Prozent) aufzuweisen. Allerdings hakte nicht zuletzt im ersten Durchgang das Offensivspiel der Gastgeberinnen. In der 17. Minute waren die Gäste erstmals auf vier Tore davongezogen (3:7).



Der Rückstand wuchs kontinuierlich, weil Halle-Neustadt in den letzten sechs Minuten bis zur Pausensirene kein einziges Tor mehr warf und der BVB dadurch ein beruhigendes Sieben-Tore-Polster mit in die Kabine nahm. Immerhin wurde es mit Wiederanpfiff im Angriff besser – allen voran dank Cara Reuthak, die binnen Minuten nach der Pause sieben Tore erzielte und damit Topscorerin der Partie wurde. Als es anschließend dennoch zweistellig zu werden drohte (55./18:27), raffte sich Union noch einmal auf und verkürzte immerhin wieder auf sieben.