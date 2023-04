Wildes hin und her in der 1. Halbzeit

In der ersten Halbzeit bot sich ein unterhaltsames Spiel auf Augenhöhe. Der Bergische HC startete von Anfang an mutig und blieb auch bis zur Pause unbeeindruckt vom Deutschen Meister. Der SCM hatte es nur dem bärenstarken Kay Smits zu verdanken, dass es mit dem glimpflichen Rückstand von 16:17 in die Pause ging. Dem ohnehin seit der Rückrunde so wichtigen Smits gelang einer seiner besten Auftritte der Saison: Er war nach den ersten dreißig Minuten an neun der 16 Magdeburger Tore direkt beteiligt (8 Tore, 1 Vorlage). In der ersten Halbzeit lief noch nicht alles rund beim Deutschen Meister - das sollte sich nach der Pause ändern. Bildrechte: IMAGO/Maximilian Koch

SCM zieht nach der Pause davon

Die zweite Halbzeit startete genauso, wie die erste aufgehört hatte: Mit sehr vielen Toren. Nur diesmal mit Übergewicht auf Magdeburger Seite. Was vor der Pause nicht gelingen sollte, lief in dieser Phase wie am Schnürchen. So erspielten sich die Gäste schon nach 41 Minuten die erste Vier-Tore-Führung, die in den restlichen 20 Minuten verteidigt werden sollte. Spieler des Spiels war auch in der zweiten Hälfte der überragende Kay Smits. Insgesamt verwandelte er 14 seiner 15 Torwürfe und bereitete vier weitere Treffer vor.

Ausblick

Der SCM zieht so mit dem Tabellenzweiten THW Kiel gleich, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Am Ostersonntag treffen die beiden Titelkandidaten dann im direkten Duell aufeinander. Sollten die Magdeburger ihre Torlaune beibehalten und die Defensive etwas besser in den Griff kriegen, spricht viel für ein spektakuläres Topspiel.