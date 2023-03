Die Gäste, bei denen der Einsatz von Rückraum Gisli Kristjansson bis kurz vor Anwurf wackelte, taten sich gegen die agressiv und forsch eingestellten Niedersachsen von Beginn an schwer. Hannover – so viel vorweg – sollte die gesamte erste Halbzeit über nicht einmal in Rückstand geraten. Magdeburg bot dem Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop defensiv zu viele Lücken und kam im eigenen Angriff kaum ins Tempo- und Kombinationsspiel. Wenn etwas funktionierte, dann vornehmlich über energische Einzelaktionen des kaum zu stoppenden Kristjansson.



Aber der Isländer bekam lediglich von Smits Unterstützung. Beim Stand von 7:10 aus SCM-Sicht (14.) nahm der sichtlich verstimmte Bennet Wiegert die erste Auszeit und monierte: "Wir labern nur!" Doch die Standpauke bewirkte wenig. Die Sachsen-Anhalter schluderten in der Offensive, während sich "Recken"-Keeper Dario Quenstedt, einst über eineinhalb Jahrzehnte beim SCM aktiv, zu großer Form aufschwang.