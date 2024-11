Magdeburg musste weiter auf Philipp Weber verzichten, für ihn bekam Michael Damgaard Spielzeit. Beide Torhüter kamen gut ins Spiel, doch die MT erarbeitete sich einen kleinen Vorsprung, Magdeburg vergab zu viele Würfe (3:7/12.). "Das Ergebnis ist noch gut, für das, was wir verballern", sagte Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit (19.). Doch sein Team bekam die Wurfquote nicht in den Griff, scheiterte immer wieder an MT-Torwart Nebojsa Simic, der auf insgesamt 19 Paraden kam. Vor der Pause gelang das mögliche 13:15 nicht.